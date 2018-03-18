شهيب: حاولوا “تطويق المختارة” لكنهم فشلوا

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب على فشل من حاول “تطويق المختارة” من خلال قانون الانتخابات، وعلى التمسك بخيار الانفتاح والحوار.

وجاء كلامه في لقاء تحت عنوان “الشيخوخة الناشطة” أقامته هيئة منطقة الغرب – فرع كفرمتى في الاتحاد النسائي التقدمي بمناسبة عيد الأم، وبحضوره مع عقيلته السيدة سلمى الجردي شهيب، وفعاليات الحزبية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى حشد من سيدات المنطقة.

وقال شهيب: “لقد حاولوا من خلال قانون الانتخاب الذي اسميناه بقانون الخنجر المسموم بالطائفية والمذهبية تطويق المختارة، لكنهم فشلوا، ومع ذلك تمسكنا بخيار الانفتاح والحوار مع الجميع. لكن وبعد أن تدلل من تدلل، واشترط من اشترط، عدنا وتحالفنا في الانتخابات مع من يشبهنا في النظرة إلى بناء البلد وتطويره، وحماية أمنه واستقراره، وتحصين وتعزيز اقتصاده ليكون لبنان على قدر تطلعاتكن وتطلعات مستقبل أبنائنا وإذا كان الكل يعمل للفوز بمقعد نيابي من هنا ومقعد من هناك”.

وأضاف: “نحن نريد الفوز الوطني والشعبي من اجل ان يكون لبنان وطنا لجميع أبنائه، من اجل ان تتحول المصالحة الى مشروع سياسي مستقبلي لا الى لحظة عابرة، ونحن ضمن هذا السياق مستمرون مع النائب وليد جنبلاط في هذا الدور الموحد الجامع”.