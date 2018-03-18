ميقاتي: الحلم تحقق بولادة لائحة العزم

اكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن “طرابلس ستبقى الرقم الصعب وستتخذ القرار برفض التهميش والإستفراد و”اللي بيحق لغيرنا بيحقلنا””، مضيفاُ أن “الحلم تحقق بولادة لائحة العزم وستكون الأبرز في المعادلة اللبنانية وسنكوّن قوّة فاعلة لرفع شأن طرابلس”.

واعلن ميقاتي لائحته الانتخابية في دائرة الشمال الثانية في طرابلس والمنية – الضنية، وتضم الاسماء الآتية:

جهاد يوسف عن المقعد السني في الضنية

علي درويس عن المقعد العلوي يفي طرابلس

كاظم الخير عن المقعد السني في المنية

ميرفت الهوز عن المقعد السني في طرابلس

نقولا نحاس عن مقعد الروم الارذوكس في طرابلس

محمد الفاضل عن المقعد السني في الضنية

رشيد المقدم عن المقعد السني في طرابلس

محمد نديم الجسر عن المقعد السني في طرابلس

توفيق سلطان عن المقعد السني في طرابلس

جان عبيد عن المقعد الماروني في طرابلس

نجيب ميقاتي عن المقعد السني في طرابلس