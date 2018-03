كل عام و أميرتي الحلوة دانا بألف خير ❤️❤️🎂💥💥💥🙏🏻 @danahallani @marittahallani @colettehallani @alwalidhallani #عاصي_الحلاني

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on Mar 16, 2018 at 3:17pm PDT