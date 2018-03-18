بالفيديو: الأسد على جبهات الغوطة الشرقية!

18 مارس, 2018 - 7:31 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو: الأسد على جبهات الغوطة الشرقية!
نشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية مقطعاً مصوراً لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد للغوطة الشرقية، التي لا تزال جبهاتها تشهد اشتباكات بين الجيش والمجموعات المسلحة.
وذكرت وكالة “سانا” أنّ الأسد زار مواقع الجيش السوري في الغوطة الشرقية، وتوجه للجنود بالقول: “أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب، وليس معركة سورية فقط، وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم، وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم”.

18/3/2018 من زيارة الرئيس الأسد للغوطة الشرقية

خلال زيارته #الغوطة_الشرقية اليوم.. الرئيس #الأسد لرجال الجيش العربي السوري البواسل الذين التقاهم في عمق المناطق المحررة: "..أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب.. وليس معركة #سورية فقط.. وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم.. وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم.."تابعوا إحدى محطات الزيارة في هذا الفيديو..رئاسة الجمهورية العربية السوريةلتحميل الفيديو على هواتفكم المحمولة من حسابنا على تيليغرام..https://t.me/SyrianPresidencyولمشاهدته على يوتيوب على الرابط..https://youtu.be/otCfJ3aeNdQ

Publié par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur dimanche 18 mars 2018

18 مارس, 2018

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