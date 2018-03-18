الأسد مع أهالي الغوطة الشرقية !!

نشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية مقطعاً مصوّراً جديداً للرئيس السوري بشار الأسد ملتقياً أهالي الغوطة الشرقية ومهنئاً إياهم بالسلامة، في حين هتف له الأهالي: “بالروح بالدم نفديك يا بشار”.



الرئيس الأسد مع مجموعة من اهالي الغوطة الشرقية الذين حررهم الجيش اليوم مع عدد من أهالي #الغوطة_الشرقية الذين حرّرهم أبطال الجيش العربي السوري من قبضة الإرهابيين..رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidencyhttps://youtu.be/gcR9FJbl6Gs Publié par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur dimanche 18 mars 2018

كما نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي عدد من الصور للقاء الأسد بأهالي الغوطة الشرقية الذين حرّرهم الجيش العربي السوري من قبضة الإرهابيين..