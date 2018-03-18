توقيف دراجة بلوحة مخالفة… وتعليق “كوميدي” لقوى الأمن!

18 مارس, 2018 - 8:27 مساءً المصدر: وكالات
توقيف دراجة بلوحة مخالفة… وتعليق “كوميدي” لقوى الأمن!

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها الخاصة على “تويتر” صورة لدراجة نارية تحمل لوحة تسجيل مخالفة.

وتحمل اللوحة عبارة :”طلبني عالموت بلبيك بس ما تطلب مني الموتسيك”…

وبعدما حجزت قوى الأمن الدراجة علّقت على الأمر بالقول: “لوحة تسجيل شرعية.. وخوذة عالراس بتحميك.. ودفتر سوق يا خيي.. بيحموا حياتك والموتسيك
دراجة آلية حجزتها مفرزة سير بعبدا تطبيقاً لقانون السير وحفاظاً على السلامة العامة”.

18 مارس, 2018

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