توقيف دراجة بلوحة مخالفة… وتعليق “كوميدي” لقوى الأمن!

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها الخاصة على “تويتر” صورة لدراجة نارية تحمل لوحة تسجيل مخالفة.

وتحمل اللوحة عبارة :”طلبني عالموت بلبيك بس ما تطلب مني الموتسيك”…

وبعدما حجزت قوى الأمن الدراجة علّقت على الأمر بالقول: “لوحة تسجيل شرعية.. وخوذة عالراس بتحميك.. ودفتر سوق يا خيي.. بيحموا حياتك والموتسيك

دراجة آلية حجزتها مفرزة سير بعبدا تطبيقاً لقانون السير وحفاظاً على السلامة العامة”.

لوحة تسجيل شرعية.. وخوذة عالراس بتحميك.. ودفتر سوق يا خيي.. بيحموا حياتك والموتسيك

دراجة آلية حجزتها مفرزة سير بعبدا تطبيقاً لقانون السير وحفاظاً على السلامة العامة #قوى_الأمن pic.twitter.com/dTLY8lL7MS — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 18, 2018