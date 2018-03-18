اعتصام لحملة “جنسيتي كرامتي” في رياض الصلح

نفذت جمعية “المبادرة الفردية لحقوق الإنسان- مصير”، ضمن حملة “جنسيتي كرامتي” اعتصاما بعد ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح في بيروت، بمناسبة عيد الأم.

وفي بيان أصدرته الجمعية، لفتت إلى أن “التحرك جاء هذه المرة ليكون تذكيرا لكل ناخبة لبنانية، وخاصة الأم المتزوجة من غير لبناني، بأن فرصة التغيير متاحة لها، وذلك باختيار كل مرشح يدعم قضيتها بمنح جنسيتها لأولادها، تحت شعار: إنتخبي قضيتك”.

وشارك في التحرك عدد كبير من الأمهات اللبنانيات وأبنائهن، أتوا من بيروت والشمال والبقاع والجنوب، ممثلو هيئات المجتمع المدني، الداعمون والداعمات للقضية، بالإضافة إلى عدد من المرشحين للانتخابات النيابية، الذين تعهدوا أمام الحضور وممثي لالحملة ووسائل الإعلام، أن يعملوا على “إقرار قانون الجنسية، بحيث تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها في حال النجاح بالانتخابات”.