مفاجأة كبرى في الغوطة الشرقية

قالت الإعلامية ديمة ناصيف مراسلة قناة الميادين في دمشق عبر صفحتها في فيسبوك، إن مسلحو فيلق الرحمن وأحرار الشام في عربين وحرستا وحزة وزملكا وجوبر وعين ترما يطلبون الانسحاب الى الشمال للانضمام الى فصائل درع الفرات التركية ،، والنصرة إلى ادلب،، اذا تم الاتفاق وسُمح لهم بالانسحاب ،ستكون الغوطة كاملة باستثناء دوما تحت سيطرة الجيش السوري،، دوما تنتظر تسوية منفصلة تضمن اخراج كافة المعتقلين والاسرى والمخطوفين.يأتي هذا بعد طلب فيلق الرحمن دخول وفد من الامم المتحدة للتفاوض معهم على شروط الخروج من الغوطة الشرقية.

هذا وكان فيلق الرحمن قد رفض سابقا القاء السلاح و الانسحاب الى الشمال السوري, ليعود الان لطرح هذا الخيار بعد اكتساح الجيش السوري للغوطة الشرقية, حيث بات يسيطر على اكثر من 80 % من مساحتها.