يروّجان المخدّرات في المنصورية.. وهذا ما تمّ ضبطه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 18/3/2018، وفي محلة طريق الـ “Waves” – المنصورية، تمكنت إحدى دوريات مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين يقومان بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “سبورتاج كيا” مستأجرة، وهما هـ. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وع. أ. (مواليد عام 1995، لبناني), وقد ضُبط في داخل السيّارة حقيبة سوداء تحتوي على كمية متنوعة من المخدرات، موزعة في أكياس ومظاريف من النايلون صغيرة الحجم ومعدّة للترويج، وهي على الشكل التالي 32 مظروفا تحتوي على مادة الكوكايين و 11 علبة بلاستيكية صغيرة الحجم، تحتوي على مادة باز الكوكايين و5 أكياس تحتوي على مادة حشيشة الكيف إضافةً إلى ضبط مبلغ 1120 دولار أميركي، و780 ألف ليرة لبنانية، وهو ثمن مخدرات كانا قد روّجاها قبل توقيفهما.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.