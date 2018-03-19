جيش الاسلام يهدد باقتحام وزارة الدفاع السورية!

نقلت وكالة الحدث السعودية مقابلة تلفزيونية مع معن علوش الناطق الرمسي باسم جيش الإسلام وهو موجود في الرياض الذي قال ان الجيش الإسلام لا يرفض فقط الانسحاب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية وقال ان عدد جيش الإسلام يزيد عن 15 ألف مقاتل في دوما.

وان لديهم إنفاق تصل الى أوتوستراد المزة ودمشق وعلى كل حال قد يخرون بحجم 5 الاف مقاتل من جيش الإسلام ليشنوا هجوماً ضد الجيش السوري الذي يحاصرهم فيما تتوجه قوة أخرى من 5 الاف مقاتل الى دمشق لتحتل وزارة الدفاع وقيادة الطيران والمخابرات وسنقوم بقصف القصر الرئاسي بصواريخ تاو التي هي ضد الدبابات لكنها فعالة ضد الأبنية والجدران والنوافذ.

وانهى معن علوش الناطق باسم جيش الاسلام تصريحه بالقول نحن لا نستسلم نحن لا نذهب الى السجون السورية للتعذيب نحن نقاتل حتى الموت وسيرى العالم مشهداً لم يحصل في العاصمة السورية دمشق من قبل عندما سيهاجم جيش الإسلام العاصمة السورية ومراكز القيادة فيها.