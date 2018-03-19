الفلكي الذي توقع زيارة الاسد للغوطة يطلق توقعات جديدة هامة حول سوريا

نشر الفلكي علي العيس اليوم على صفخته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متفاخراً بالتالي (وماكنا الا صادقين الاسد وسط الغوطة مع الجنود والنصر اقترب كما قلت لكم )، وذلك في اشارة الى توقعات سابقة له بأن الرئيس الاسد سيزور الغوطة الشرقية.

ثم افرد الفلكي على العيس توقعات جديدة حول سوريا

1- بعد تحرير الغوطة بالكامل يتبقى ملف للمصالحة والتسوية في دوما

2- الرئيس الاسد يصدر عفواً عاماً شامل وغير مشروط يلقى ترحيباً عالمياً

3- هتاف للرئيس الاسد يملى مطارات العالم العائدون من بلاد الاغتراب

4- معركة قادمة في درعا لكنها لن تكون طويلة والحسم للجيش السوري

5- ارتفاع قيمة الليرة السورية وهبوط الدولار بعد صعود خفيف في سعره.

يذكر ان الرئيس الاسد قام في وقت سابق من اليوم الاحد 18 اذار / مارس بزيارة مفاجئة لمواقع الجيش السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية.