حمادة يكشف عن اجتماع اليوم لحل قضية المعلمين

اكد الوزير مروان حمادة انه من الافضل بت ملف الكهرباء بعد الانتخابات وفي ظل حكومة اخرى، ليصار الى الاتفاق عليه او ان تطوى الصفحة لأن الخلاف حول هذا الملف سيجمد كل شيئ في البلد حتى الانتخابات.

حمادة كشف عبر صوت لبنان (93.3) عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي بين نقابة المعلمين والمدارس الخاصة لحل مسألة السلسلة والدرجات الست عبر حوار يقود الى طرح الحل المبني على مشروع القانون الذي طرح سابقا اي تقسيط المستحقات للأساتذة على ثلاث سنوات، مشددا على ان المعلمين سيطالبون بوحدة التشريع.

اما بالنسبة لمطالب القضاة فرأى ان هناك وعودا قطعت لهم لم تشملها ارقام الموازنة الحالية.

واكد حمادة من جهة اخرى ان الانتخابات النيابية تبقى مهددة عند اي تطور كبير في المنطقة ولكن سيناريو الحرب الكبرى مستبعد وما يجري في سوريا في عفرين وفي الغوطة يدل على وجود صفقة اكثر ما يدل على حروب.

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