البون لسعيد: “مش رح أكلك من صحنك”

غرد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان النائب السابق منصور غانم البون عبر حسابه الخاص “تويتر”، قائلاً “عهدك بقلبي قديم يا فارس ، انا من محبتي الك ، ومشغول بالي عليك، اكلولنا من صحنا كتير ، مش رح اكلك من صحنك .. حتى لو بدنا نقعد بلا عشا”.

وذلك رداً على تغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي جاء فيها:” منصور البون مرحب به في اي لائحة خاصة لائحتنا التي تعارض الحكم، ابو فؤاد ما تغلّط، الحجر بمحله قنطار”.

وأشارت مصادر “ليبانون ديبايت” الى امكانية انضمام البون الى لائحة الثلاثي للحلول مكان النائب السابق جيلبيرت زون.