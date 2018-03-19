بالصور: بشار الجعفري يطلب لقاء جندي سوري لهذا السبب!

لم يكن يتوقع الجندي السوري نسيم ابراهيم ان رسوماته التي ابدعها بيده اليسرى بعد استراحة اليمنى جراء إصابة تعرض لها خلال دفاعه عن وطنه ستوصله لتلقي اتصال من أسد الدبلوماسية السورية الدكتور بشار الجعفري يخبره فيه انه يتابع اعماله ويجلّ تضحيته وتضحيات جيشنا العظيم.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت لوحات ورسومات نسيم لوجوه شخصيات سورية وعالمية معروفة قصد من خلال تجسيدها تعبيرا عن تقديره واحترامه لمواقفها المشرفة وعملها المخلص حسبما ذكر نسيم في لقاء له مع وكالة سانا للانباء.

وفي هذا السياق علمت هوى الشام ان مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة الدكتور الجعفري اجرى امس اتصالا بنسيم بعد ان سمع عن شجاعته وتضحيته كمقاتل في صفوف الجيش السوري لم يتوان في الدفاع عن ارضه ووطنه مقدرا موهبته في الرسم وارادته واصراره للتغلب على اصابته ليستمر في الابداع كسلاح اخر يواجه به اعداء الوطن والانسان.

كما وعد الدكتور الجعفري نسيم ان يلتقيه قريبا في ارض الوطن ليستمع منه مطولا عن مسيرته وبطولاته وبطولات رفاقه في السلاح وكيف استطاع ان يتجاوز التحديات وينتج فنا متميزا يلفت الانتباه.

بدوره اعرب نسيم لهوى الشام عن سعادته وفخره بتلقي هذا الاتصال الذي كان بمثابة مفاجأة مفرحة منحته ثقة واملا واصرار على مواجهة تحديات إصابته بالارادة والابداع المضاعف لان الوطن ينتصر بارادة ابنائه في كل المواقع.

يذكر ان نسيم ابراهيم ابن 25 عاما مواليد مدينة جبلة اصيب قبل عامين في احدى عمليات الاقتحام للجيش في منطقة الارض الحمره بحلب.