لماذا لم يلتق “الأسد” بـ “سهيل الحسن” أثناء زيارته الغوطة، هو السؤال الذي أثارته وسائل اعلام المعارضة التي عجزت عن استيعاب صدمة ظهور الأسد في الغوطة الشرقية التي كانت حتى الأمس القريب خاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة التابعة للمعارضة السورية.

وقد رأت تلك الوسائل الاعلامية أن الأسد لم يلتق النمر بسبب مانشرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية حول أن اهتمام بوتين بالنمر يعود إلى إمكانية بنائه كشخص قد يخلف الأسد في حال اضطرت موسكو لإسقاطه كحل وسط في سوريا، خاصة وأن النمر يتمتع بشعبية كبيرة ويمكن لأنصاره أن يتقبلوا التغيير.

وقد لاقى هذا الخبر ردود فعل ساخرة حتى من قبل النشطاء المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعين معتبرين أن ايراد مثل هذا الخبر مسخرة ودليل ضعف أمام زيارة الاسد للغوطة الشرقية

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز