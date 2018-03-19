أرسلان: عسى ألاّ نضطر لكشف من يعطّل ملف المهجرين

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “بعض الذين يدّعون المحافظة على حقوق ومصالح الناس يتعاملون مع الناس وكأنهم ملكيّة خاصة يبتزّونهم بمعيشتهم ووظائفهم ولقمة عيشهم تحت شعارات فارغة وكاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، صفاتهم الكذب والنفاق والغش حتى أصبحوا مكشوفين بهذه الصفات لدى القريبين والبعيدين منهم”.

وأضاف: “من المضحك أن يزعلوا عندما تقول عنهم أو بالأحرى عنه نائب الصدفة، لأن من لا يشعر مع ألم ووجع الناس لا يمكن أن يكون من الناس مهما كبّرته المناصب فهو يصغّرها بسلوكه المشين والمشكوك في مصداقيته وحتى في ولائه”.

وأردف بالقول: “كيف لأي كان وإن كان له ذرّة من الضمير والوجدان الإنساني أن يسعى ويعمل على وقف تعويضات مستحقة للناس من اكثر من عشرين سنة، من خلال وقف تعويضات الجبل في ملف المهجرين؟؟، كيف لهذا أن يكون مؤتمن على كرامة الناس وعيشهم الكريم؟”.

وتابع: “عسى ألا يضطرنا ويدفعنا بفعله هذا إلى نشر كل ما هو بأيدينا من مستندات تطال كل بيت وكل قرية بالارقام وكيف يتم التعامل مع مستحقاتهم وتعطيلها، وكشف من يعطل التعويض لكل الناس من دون استثناء”.

وختم أرسلان قائلاً: “سأكتفي بهذا الآن علّهم يعودون إلى رشدهم ويَصدقوا مع ولي نعمتهم بالحقائق وليس بالأكاذيب والأضاليل”.