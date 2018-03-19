الجيش السوري يدخل حرستا خلال الساعات القادمة

كشف مصدر ميداني يقاتل مع الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية أن الجيش السوري سيدخل مدينة حرستا خلال الساعات القادمة دون قتال بعد التوصل الى اتفاق بين وجهاء من الغوطة والجيش السوري ومركز المصالحة الروسي وأضاف المصدر ان قيادات فصائل المعارضة غادروا مدينة حرستا باتجاه مدينة دوما قبل تطويقها من قبل الجيش السوري منتصف الاسبوع الماضي وبقيت بلدات عربين وعين ترما وزملكا.

وكانت القوات الحكومية السورية مددت المهلة التي اعلنتها يوم السبت وانتهت في الساعة الثالثة بعد الظهر الاحد للسماح للمدنيين بالخروج من حرستا وكان مصدر في المعارضة قال ان لجنة من اهالي الغوطة الشرقية غادرت مدينة حرستا ظهر اليوم باتجاه دمشق للقاء ضباط من الجيش الروسي والقوات الحكومية لبحث شروطها لخروج المدنيين والمسلحين من مدينة حرستا التي تسيطر عليها ميليشيا حركة أحرار الشام .