بوتين يعود بقوّة

بأكثر من 75% من الأصوات جدّد الشّعب الرّوسي ثقتهم بالرّئيس فلاديمير بوتين ليعود إلى الكريملين بتفويض شعبي غير مسبوق

كثير من التّحليلات تحدّثت عن أنّ الماكينة الإعلاميّة للرّئيس الرّوسي استغلّت الحرب على الإرهاب في سوريّا و مشاركة الجيش الرّوسي فيها كرافعة لتزيد من شعبيّته و جاﺀ استعراض الرّئيس بوتين لقوّة الجيش الرّوسي عبر كشفه عن أسلحة جديدة كليّاً و متطوّرة جدّاً قبيل بدﺀ الانتخابات الرّئاسيّة الرّوسيّة كتتويج لحملته الانتخابيّة دغدغ من خلالها مشاعر الجماهير الرّوسيّة الّتي عايشت أمجاد الامبراطوريّة السّوفييتيّة كأحد قطبَي السياسة العالميّة

يقول بعض المحلّلين أنّ انغماس الرّئيس الرّوسي عميقاً في الأزمة السّوريّة هي حالة مؤقّتة جاﺀت لخدمة موقفه كمرشّح رئاسي , و أنّ الرّئيس الرّوسي سيُعيد حساباته بعد انتخابه مجدّداً و يقدّم بعض التّنازلات للولايات المتّحدة و لجيرانه الأوروبّيين بهدف إعادة الدّفﺀ إلى العلاقات الاقتصاديّة أقلّها بعد فرض العديد من العقوبات على روسيا جرّاﺀ اغتيال الجاسوس الرّوسي المزدوج في بريطانيا و اتّهام الاستخبارات الرّوسيّة بعمليّة الاغتيال

لكن من يتابع سيرورة بوتين في سدّة الرّئاسة لثلاث فترات رئاسيّة تخلّلتها فترة رئاسته للحكومة الرّوسيّة رئيساً للوزراﺀ, يدرك أنّ الرّجلَ هو رجلُ العلاقات الّتي تحترم سيادة و استقلال الدّول و عدم التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة, و أنّه يحترم كلمته و يفي بوعوده مع عدم التّفريط بالمصالح العليا لبلاده

ستُّ سنوات أُخرى يُتَوقَّع أن تكون حافلةً بالإنجازات الّتي عوّدنا عليها بوتين في ظلّ تطوّرات دوليّة حاسمة و خطيرة سيكون لروسيا فيها كلمة الفصل في الحفاظ على التّوازن الدّولي و إعادة روسيا لاعباً أساسيّاً و محوريّاً على السّاحة الإقليميّة و الدّوليّة