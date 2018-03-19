عون وقّع على علم سيغرس في جبال هملايا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، المسعفة في الصليب الاحمر- سبيرز زينب عبد الرؤوف سلام التي اطلعت عون على عزمها تسلق جبال “هملايا” وقمة جبل “آيلاند بيك” Island peak البالغ ارتفاعها 6189 متراً.

وطلبت المسعفة سلام توقيع رئيس الجمهورية على العلم الذي ستغرسه على القمة، معربة عن حماستها لرفع العلم اللبناني على قمم الجبال.

وشجّع عون المسعفة سلام على تحقيق اهدافها، داعياً من خلالها، المرأة اللبنانية الى عدم التوقف عند حدود سقف معيّن، والى ان يكون طموحها هو حدودها لانها اثبتت في شتى الميادين انها تملك امكانات وطاقات عالية جداً.