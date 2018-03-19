توقيف متحرّش جنسيّ ذبح ابنة الـ18 عامًا في النبطية

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٨ وفي بلدة شوكين – قضاء النبطية، عثر على السيدة: _ ن. ش. (مواليد عام ٢٠٠٠، سورية) جثة هامدة داخل منزلها مذبوحة في عنقها ومطعونة بأكثر من 20 طعنة في انحاء مختلفة من جسدها، والى جانبها ولدها الطفل: _ ع . ك. (حوالي ٣ سنوات) وهو ينزف دماً جراء تعرضه لجرح في العنق وضربة قوية على رأسه وحالته حرجة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفي غضون اقل من ٢٤ ساعة على ارتكاب الجريمة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة اشتبه بالمدعو: – خ. م. ( مواليد عام ١٩٧٢، سوري) وهو صديق زوج الضحية، فتم توقيفه.





بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على ذلك بدافع رغبته في إقامة علاقة جسدية مع المغدورة في منزلها الزوجي حيث حاول الاعتداء عليها، ولدى رفضها قام بقلب خزانة في غرفة النوم وتكسير مرآتها وطعنها أكثر من 22 طعنة في أنحاء جسدها، ثم ذبحها في رقبتها ورفس ولدها بقدمه على رأسه الذي جرح أيضاً بسبب تطاير الزجاج عليه.

ضبط في منزله الملابس التي كان يرتديها والحذاء الذي كان ينتعله في أثناء ارتكابه الجريمة.

التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.