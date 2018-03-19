رغم طعنها 5 مرات .. سيدة تنجب طفلاً بصحة جيدة!!

قررت أم أن تتحدى الأطباء بعدما حذورها من الحمل بسبب 5 طعنات في معدتها ووجود ندبة

وأخبر الأطباء السيدة لورين أوليفر بأن الندبة في معدتها قد تنفجر إذا خاطرت بالحمل وهو ما يجعلها عرضة للنزيف حتى الموت.

وعانت لورين مع زوجها السابق نيكولاس لينينج الذي كان يعاتبها بشدة لرفضها إجراء عملية إجهاض وهي في الأسابيع الأخيرة من حملها حتى قام بطعنها 5 طعنات وتم سجنه 19 عامًا.

وبعدما اجتازت لورين الألم الذي سببه زوجها السابق وجدت الحب مجددًا مع رجل إطفاء “ماثيو جليو” وهو ما جعلها تصر على الإنجاب رغم خطورة حالتها.

ونقلت لورين للمستشفي وهي بحالة خطرة لكنها اطمأنت على طفلتها التي كانت لاتزال تنبض في أحشائها.

ونجحت لورين في النهاية بإنجاب طفلتها لتحول مسار حياتها وتجعلها أكثر سعادة بزوجها الحالي.