“فيسبوك” يعتذر !!

حجب موقع “فيسبوك” لبعض الوقت صورة عن رسم يعود للقرن التاسع عشر لفتاة عارية الصدر قبل أن يعود ويعتذر عن هذا “الخطأ”.

وقالت إدارة فيسبوك في بيان الأحد إن الرسم عاد ليأخذ مكانه من النشر مؤكدة أنه لا يتعارض مع سياسة الموقع.

وأضاف البيان “نقوم أسبوعيا بالتثبت من ملايين الصور ونرتكب أحيانا بعض الأخطاء، نحن آسفون لهذا الخطأ”.

والرسم الذي حظر هو لوحة “الحرية تقود الشعب” لأوجين دولاكروا، وقد نشره المخرج جوسلان فيورينا للترويج لعمل مسرحي جديد يعرض في باريس.

وقال المخرج “بعد ربع ساعة من النشر، حُجب المنشور وقيل لنا إنه من غير الممكن نشر صور عري”.

وسبق أن اعتذر الموقع مطلع الشهر الحالي عن حجب صورة لتمثال “فينوس فلندروف”العائد إلى العصر الحجري قبل 30 ألف عام، والذي يعدّ من أبرز الأعمال الفنيّة التي أبدعتها يد الإنسان قبل التاريخ للسبب نفسه.

وكثيرا ما يواجه الموقع انتقادات بسبب حظره لمضامين معيّنة.