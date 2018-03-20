تحركات مريبة لطائرات التحالف شمال شرق سوريا وهذا مايفعلونه

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إنه في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب، تواصل الأخيرة حماية ما تبقى من فلول التنظيمات الارهابية وتقديم الحماية لمتزعميها في المنطقة السورية الشرقية.

وأكدت “سانا” في تقرير لها يستند إلى شهود عيان من سكان المنطقة، أن مروحيات تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن، من خارج مجلس الأمن، عملية إنزال فجر اليوم الاثنين أخلت فيها عددا من الإرهابيين في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل “سانا” في الحسكة أن 3 حوامات تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” نفذت إنزالا في المنطقة الواقعة بين قريتي الجيسي وكالو نحو 2 كيلومتر جنوب ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي الشرقي سبقه تمهيد ناري نفذته إحدى الحوامات لتمشيط منطقة الإنزال.

وبينت المصادر أن عسكريين اصطحبوا معهم 4 أشخاص كانوا يقطنون في منزل يعرفه أهالي المنطقة أنه لقياديين في تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) من الجنسية العراقية وحلقت الحوامات بهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت “سانا”: نفذت حوامتان أمريكيتان في 26 من شباط/ فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة تويمين جنوب شرق مدينة الشدادي ونقلت عددا من إرهابيي “داعش” إلى مركز صباح الخير 20 كيلومتر جنوب الحسكة الذي تتخذ منها القوات الأمريكية مركزا لتدريب المجموعات الإرهابية.

وختمت “سانا” تقريرها بالقول: كثيرة هي القرائن والأدلة التي تكشف الدعم الأمريكي اللامحدود والمفضوح للإرهاب ولعل أبرزها نقل مروحيات عسكرية أمريكية مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا) في تشرين الثاني/ نوففبر الماضي من مخيم السد بالريف الجنوبي للحسكة إلى جهة مجهولة وذلك بعد أيام من اقدام المروحيات الأمريكية على تنفيذ هبوط بظروف مشابهة قرب سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعما من إرهابيي “داعش” فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقى العلاج عبر منظمة “أطباء بلا حدود”.