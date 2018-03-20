تحالف “القوات” – “المستقبل”.. يستبعد “التيار”

كشفت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، أن اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري في بيت الوسط، وتوسع لاحقاً بانضمام رئيس الحكومة سعد الحريري، فتح الباب أمام مواصلة الحوار حول التحالفات الانتخابية في عدد من الدوائر بعدما كادت المشاورات تصل إلى طريق مسدود.

وأكدت أنه تم التفاهم على خوض الانتخابات في دائرة بعلبك الهرمل على لائحة واحدة، وقالت إن الاتفاق أنجز في خصوص المرشحين السنيين (المستقبل) والماروني والكاثوليكي (القوات)، والمشاورات جارية حول أسماء المرشحين الشيعة بالتعاون مع عدد من الفاعليات السياسية في الدائرة التي ستترك لها حرية اختيار من يمثلها لخوض المعركة ضد لائحة الأمل والوفاء المدعومة من حزب الله وحركة أمل، والأخرى التي يتوقع أن يرأسها رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني.

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ولفتت إلى أن اتفاق “المستقبل” و “القوات” سيؤدي حتماً إلى استبعاد أي تعاون انتخابي مع التيار الوطني الحر، لأنه من غير المنطقي الائتلاف مع فريق سياسي حليف لحزب الله ولا يتعارض معه حول عدد من الثوابت السياسية، وبالتالي لا بد من أن تكون المعركة واضحة المعالم.