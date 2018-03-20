سوريا.. تجهيز أمريكي لعملية عسكرية واسعة

تزامنًا مع المعارك في القلمون، قالت مصادر عسكرية معارضة إن منطقة الـ “55 كيلومتر” في البادية، التي تنتشر فيها فصائل “الجيش الحر” الارهابي ويدعمها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد تحركات عسكرية منذ ساعات.

وتوقعت المصادر أن تتحرك الفصائل المدعومة أمريكيًا، لبدء عمل عسكري واسع بهدف السيطرة على مساحات تصل إلى حدود محافظة دير الزور.

وقال قائد “جيش مغاوير الثورة”، مهند الطلاع، اليوم الاثنين إن معلوماتنا تتحدث فقط عن العمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أنه “لا يمكن التحدث بشكل استباقي قبل التحرك”.

وتشمل البادية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولًا إلى المنطقة الشرقية (دير الزور).

وتوقع محللون عسكريون أن يكون التحرك المتزامن في إطار عملية عسكرية واسعة، قد يكون هدفها ربط منطقة الـ “55 كيلومتر” بنقاط سيطرة الفصائل في القلمون الشرقي.