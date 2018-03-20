في جلسة الحكومة.. ملف الكهرباء لن يطرح غداً

استبعد الوزير نقولا تويني طرح ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً مشددا على ان الاتجاه الصحيح هو نحو انشاء معامل على الأرض ما يسمح بزيادة حصة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي ويعطي وفرة كهربائية ويضع حداً لخنق اللبنانيين بفاتورتين.

تويني وفي حديث الى صوت لبنان (93.3) حذر من ان الوضع البيئي بات صعباً للغاية والمؤشرات المتوفرة غير مطمئنة.

وعن ما تم تحقيقه في وزارته، أشار تويني الى انه تمت ملاحقة القوانين مع متابعة شكاوى المواطنين والمخالفات اضافة الى المناقصات التي يمكن التدخل بها متمنيا الإسراع الى تكريس قانون الهيئةى العليا لمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة لتفعيل العمل والمراقبة.