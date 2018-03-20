سلامة: مؤتمر “سيدر” سيحسن النمو

20 مارس, 2018 - 11:00 صباحًا
سلامة: مؤتمر “سيدر” سيحسن النمو

إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال منتدى المال والأعمال المنعقد في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، أن “حرص الحكومة على إقرار موازنة العام 2018 سيساهم في تدعيم الثقة وهو ما يتماشى مع نصائح البنك الدولي لتخفيض العجز”.
وقال: “هدفنا الأساسي هو استقرار الليرة اللبنانية ونحن نؤكد على هذا الاستقرار. ونأمل أن يأتي مؤتمر “سيدر” بمزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يحسن النمو ويزيد من فرص العمل”.

20 مارس, 2018

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