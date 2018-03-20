كيف علق المحيسني على زيارة الرئيس السوري للغوطة الشرقية؟

يعرف عن الداعية السعودي المتشدد عبد الله المحيسني أرائه التي يطلقها بين الفينة والأخرى، مثيرة الضحك، خصوصا بعد تحرير مدينة حلب.

ولأن المحسيني فرض نفسه كأحد أهم قادة التنظيمات المتشددة في سوريا، والأخيرين “راضيين وماحلاهم”، فكان لابد له من تعليق على زيارة الرئيس الأسد للغوطة الشرقية لدمشق.

وعلى قناته عبر “تيليغرام” نشر عبد الله المحسيني رأيه الواضح والصريح، والذي، بطبيعة الحال وكما عود متابعيه مؤخرا، جاء مثيرا للضحك.

ونشر المحيسني تحت عنوان “غوطة الإسلام والملاحم العظام”، قائلا “من يسأل عن حال أهلنا في الغوطة، فإنهم يعجز عن وصف بطولتهم البنان وينعقد عن الحديث عن بسالتهم اللسان”.

وأضاف الشيخ السعودي في آخر “هستيريا” له “نكلوا (إشارة للتنظيمات المتشددة) بجنود بشار (حسب وصفه) حتى اضطر ليحضر بنفسه ليرفع معنويات جنوده المنهارة فكونوا لإخوانكم بما تستطيعون”.

ويتضح أن رأي “الدكتور” المحيسني أن زيارة الرئيس الأسد لجنود الجيش العربي السوري الذي سيطر على أكثر من 80% من مناطق سيطرة “أخوة المحيسني”، هي فقط لرفع المعنويات المنهارة لجنود الجيش.

يذكر أن صفحة الرئاسة السورية كانت نشرت على دفعات صور وفيديوهات لزيارة الرئيس الأسد لجنود الجيش العربي السوري على خطوط النار، وزيارته لأهالي الغوطة الشرقية الخارجين من مناطق سيطرة المسلحين.