الحريري: هناك نية جدية لمساعدة لبنان

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن هناك نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، مشيرا الى ان “لدينا مشاريع بقيمة 3 الى 4 مليار يمكن ان تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص هو صمام أمان للبنان وهو العمود الفقري لاقتصاده”.

ولفت الحريري في كلمة القاها في “منتدى المال والأعمال” الى ان “الاصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات يشملها البرنامج الاستثماري هي جزء من رؤيتنا لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها” وشدد على ان لبنان ذاهب إلى مؤتمر “سيدر” برؤية متكاملة للاستقرار والنمو ولعرض رؤيته للبرنامج الاستثماري، وهدفه تأمين تمويل للفترة الأولى للبرنامج التي تمتد على 5 سنوات”، مشيرا الى “اننا قطعنا شوطا كبيرا في مسألة الإصلاحات المالية ونتوقع استكمال هذا الإنجاز في موازنة 2018″.

وقال: خلال مناقشات لجنة المال للموازنة كان همنا الموازنة بين تخفيض حجز النفقات ومنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز وتخفيف الضريبة على القطاع الخاص والمواطنين”، و”الجهد الذي بذل في اللجنة الوزارية يؤكد أن هناك إرادة لدى جميع اللبنانيين للتصحيح المالي”.