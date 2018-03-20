حالة الطقس في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب حراريا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تحمل معها بعض الغبار، خاصة خلال الفترة الصباحية، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ لتعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الارز من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا إلى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

– الانقشاع متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و80 %.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة.

– الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:41 ساعة غروب الشمس: 17:50