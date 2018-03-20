هذا ما أقرّته لجنة المال

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة المالل، أنه “تم اقرار موازنات وزارات الزراعة والسياحة والصناعة والعدل والاعلام والمهجرين والشباب والرياضة والمجلس الدستوري”.

وقال: “ابدينا استغرابنا للمس بصندوق تعاضد القضاة، واكدنا ضرورة استعادة التقديمات واتخذنا قرارا باعادة الوضع الى ما كان عليه”.

وشدد كنعان على أن “هناك ضرورة لدعم وتفعيل القطاع السياحي”، لافتاً إلى أننا “نسأل عن استمرار وزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب، ومن المعيب ان الملف لم يقفل بعد انفاق مبالغ طائلة”.

وتساءل: “لماذا هناك مبالغ لا تصرف وتدوّر سنة بعد سنة ولماذا لم تنفق؟ ونطالب بالاخذ بتوصية لجنة المال الرافضة للتدوير العشوائي”.

وأضاف كنعان: “لم يحصل التقييم الذي طلبناه للجمعيات التي تحصل على مساهمات وعطاءات من الدولة وبعضها سياسي ومناطقي وطائفي”.