أنباء عن سيطرة “داعش” على حي القدم جنوبي دمشق

ذكر نشطاء أن مسلحي داعش سيطروا على حي القدم جنوبي دمشق بعد أن خرج منها مسلحو “جبهة النصرة” وسيطر الجيش عليها، وذلك في وقت تركز فيه القوات الحكومية على الغوطة الشرقية.

وذكر النشطاء أن مسحلي التنظيم المتطرف سيطروا على حي القدم مساء الاثنين، إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية أسفرت عن ارتقاء العشرات من عناصر الجيش.

وأشاروا كذلك إلى وصول تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على الحي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة تجري في القسم الجنوبي من دمشق، إثر هجوم مسلحي داعش من حي الحجر الأسود وأطراف مخيم اليرموك، على حي القدم.

يذكر أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على حي القدم الأسبوع الفائت، بعد أن أخلى مسلحو جبهة النصرة وأجناد الشام الحي إثر اتفاق مع الجيش وغادروا باتجاه محافظة إدلب.

الجدير بالذكر أن حي القدم محاط بأراض تسيطر عليها الحكومة من جانب، وأخرى يسيطر عليها تنظيم داعش من الجانب الآخر