الحريري التقى دوكيزن وعربيد وطلاباً

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي، السفير المنتدب من الرئاسة الفرنسية المكلف الاعداد والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر “سيدر” بيار دوكيزن، في حضور مستشار الحريري نديم المنلا، وجرى عرض للتحضيرات لعقد المؤتمر في السادس من نيسان المقبل في باريس.

كذلك التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي أطلعه على المشاريع التي يعمل المجلس على تحضيرها.

وكان الحريري التقى مجموعة من طلاب من مدرسة الاليزيه- الحازمية في قاعة مجلس الوزراء، ورد على اسئلتهم واستفساراتهم عن امور عديدة عامة وعمل مجلس الوزراء، والتقط معهم صورا تذكارية.