تكتيك عسكري جديد لــ الجيش السوري في الغوطة !!

الجيش السوري يفاجئ “النصرة”ويشعل 4 محاور دفعة واحدة في الغوطة

حيث يتابع الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معه في الغوطة الشرقية، في الوقت الذي يستمر فيه خروج المدنيين عبر المعابر التي وفرتها الدولة السورية، تواصل وحدات الاقتحام تقدمها بشكل ثابت وتدريجي، وبدأت هذه الوحدات أمس واليوم عملياتها المكثفة على محاور حزمة وعين ترمة وزملكا وحرستا.

أفادت وكالة “سانا” اليوم أن وحدات من الجيش السوري في الغوطة الشرقية بدأت فجر اليوم عمليات دقيقة في وادي عين ترما استخدمت فيها تكتيكات وأسلحة تتناسب والمناطق السكنية وطبيعة الأرض الزراعية حفاظا على حياة المدنيين وعلى ممتلكات ومزروعات الأهالي وحققت خلالها تقدما جديدا بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.

ويأتي التقدم على محور عين ترما بالتزامن مع إطلاق الجيش السوري لعملياته في بلدات حزة وزملكا وعربين بعد تثبيت نقاطه في بلدتي سقبا وكفر بطنا وتأمين الأهالي داخل منازلهم والعائدين إليها بعد تحريرهما وإيصال المساعدات إليهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وسيطرت وحدات من الجيش أمس الأول على بلدتي كفر بطنا وسقبا بعد عمليات نوعية سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب بينما فر العشرات منهم باتجاه ما تبقى من بلدات بالجهة الغربية من القطاع الأوسط وسط حالة من الفوضى والذعر في صفوف التنظيمات الارهابية التي باتت محاصرة في مساحات ضيقة من الغوطة الشرقية.

وعلى محور حرستا نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر أهلية أن هناك أنباء حول ترحيل مسلحي حرستا إلى إدلب قريبا.

وتشهد الساحات والمعابر التي أنشأتها الحكومة السورية على أطراف الغوطة ازدحاما شديدا بالهاربين من ظلم المجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطقهم وتفرض عليهم حصاراً خانقاً تمكنوا مؤخراً من كسره بعد الدعم المعنوي الذي شكله تقدم الجيش السوري بسيطرته على ثلثي مساحة الغوطة.