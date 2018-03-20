مذكرتي تفاهم بين وزارة الصحة والجامعتين الاميركية واليسوعية

تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الصحة والجامعتين الاميركية في بيروت والقديس يوسف، تتضمنان آليات وضع البرنامج الوطني للكشف المبكر عند حديثي الولادة موضع التنفيذ.

وجرى التوقيع برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وحضوره، وبالتعاون مع جمعية “I fit PID” ممثلة برئيستها علا المصري جنبلاط، وفي حضور عن جامعة القديس يوسف – اليسوعية عميد كلية الطب رولان طنب وروجيه لطيف، والاب ميشال شوير، وعن الجامعة الأميركية في بيروت مدير المركز الطبّي ورئيس إدارة الخدمات الطبية زياد غزال وغسان دبيبو.