محفوض: “اللي استحو ماتو”!

سأل رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض: “الآ يخجلون من مرافعاتهم بالشفافية ونظافة الكف وهم يملكون ويحكمون بعدما إمتطوا جواد ميليشيات أمنّت لهم سطوة وسلطة؟؟”

وأضاف محفوض عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “وأما قمّة الوقاحة دفاعهم عن إنجازاتهم في قطاع الكهرباء حيث فريق محدد يعتلي هذه الوزارة منذ زمن الاحتلال السوري ولغاية اليوم عيب والله عيب “اللي استحو ماتو”.

وأشار إلى انه “على الناخب اللبناني مسؤولية عدم الإستمرار بلعب دور قطيع الغنم حتى لا يستمر لـ٤ سنوات متتالية بالتحسّر والندم على ما كانت خياراته واختياراته فلا تصوتوا لفئتين: الفئة الفاسدة والفئة التي تقدّس سلاح حزب الله بل اختاروا مرشحين يمثلون نقاوة القضية اللبنانية ومن قاوم الاحتلال السوري”.

على #الناخب_اللبناني مسؤولية عدم الإستمرار بلعب دور قطيع الغنم حتى لا يستمر ل٤ سنوات متتالية بالتحسّر والندم على ما كانت خياراته واختياراته فلا تصوتوا لفئتين: الفئة الفاسدة والفئة التي تقدّس سلاح #حزب_الله بل اختاروا مرشحين يمثلون نقاوة #القضية_اللبنانية ومن قاوم #الاحتلال_السوري — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) March 20, 2018

الآ يخجلون من مرافعاتهم بالشفافية ونظافة الكف وهم يملكون ويحكمون بعدما إمتطوا جواد ميليشيات أمنّت لهم سطوة وسلطة؟؟ وأما قمّة الوقاحة دفاعهم عن إنجازاتهم في #قطاع_الكهرباء حيث فريق محدد يعتلي هذه الوزارة منذ زمن #الاحتلال_السوري ولغاية اليوم عيب والله عيب "اللي استحو ماتو" — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) March 20, 2018