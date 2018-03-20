العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة

20 مارس, 2018 - 7:42 مساءً المصدر: وكالات
العثور على مقبرة جماعية لمدنيين في ريف حماة

نشر الإعلام الحربي المركزي صورا لمقبرة جماعية في قرية الرهجان بريف حماه الشمالي الشرقي، تضم رفاة مدنيين من أهالي القرية ارتكب مسلحو جبهة النصرة مجزرة بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات الجيش عثرت على مقبرتين في قرية الرهجان في ريف السلمية الشرقي بريف حماة.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة على بلدة الرهجان الاستراتيجية في ريف حماة الشرقي بعد مواجهات مع مسلحي جبهة النصرة مطلع العام الحالي.

وتقع بلدة الرهجان على طريق عام سلمية حلب في ريف حماة الشرقين ما أكسبها أهمية استراتيجية.

وسيطرت جبهة النصرة على البلدة في الشهر السابع من عام 2014، وأقامت فيها إمارة لعناصرها المهاجرين.

 

 

20 مارس, 2018

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