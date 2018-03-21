معارض سوري يدعو ”إسرائيل” الى اجتياح درعا والقنيطرة

قال المعارض السوري عبد الجليل السعيد، أن “اسرائيل” مطالبة اليوم بالتدخل في الأزمة السورية وأن تجتاح درعا والقنيطرة، معللا ذلك بأن “سوريا تحولت إلى دولة فاشلة”.

وأضاف السعيد في برنامج على قناة “i24NEWS الإسرائيلية”، في حديثه عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، بأن الرئيس التركي يسعى الى وصل المناطق في الشمال واحداث طوق، من تل رفعت ومنبج وجرابلس، مرورا بمدن الراعي والباب وأعزاز، وختاما في عفرين التي وقعت بأيدي الأتراك.

واعتبر المعارض السوري انه طالما سُمح للقوات التركية بتنفيذ هذا الامر، “ربما يعطي هذا درسا للجيش الاسرائيلي في الجنوب”.

وطلب المعارض السوري من الجيش “الاسرائيلي” أن يتدخل في العمق السوري ويحذو حذو الجيش التركي ويدخل حدود القنيطرة ودرعا والسويداء كي “تأمن اسرائيل على نفسها من ايران”، معتبرا ان الدولة السورية باتت تشكل خطرا على دول الجوار وقاعدة لانطلاق “البلاء”.