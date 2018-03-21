100 شهيد للجيش السوري في حي القدم!

أكد نشطاء مرافقون للجيش السوري في عملياته العسكرية عن استشهاد حوالي المئة عنصر من مقاتلي الجيش السوري في حي القدم عقب اشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي المسيطر على الحي.

وبينما تحدث نشطاء معارضون عن سيطرة داعش على حي القدم بالكامل وعلى نقاط الجيش بالقرب منه، نفت مصادر وثيقة

الإطلاع على الواقع الميداني الأمر، وأوضحت أن التنظيم تسلل إلى «مجموعة كتل وأبنية» في القسم الشرقي من الحي كانت ميليشيات مسلحة خرجت منها إلى شمالي البلاد.وأوضحت، أن الوضع في تلك المنطقة تحت السيطرة وما يجري هو معارك كر وفر وأن الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة.

ويسيطر الجيش العربي السوري على القسم الغربي من حي القدم الواقع غرب طريق دمشق- درعا القديم، بينما كانت ميليشيات مسلحة تسيطر على جزء من قسمه الشرقي الواقع شرق الطريق، بينما يسيطر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة العسالي التابعة للحي في هذا القسم والواقعة بمحاذاة مدينة الحجر الأسود من الناحية الشرقية معقل التنظيم الرئيسي في جنوب العاصمة.