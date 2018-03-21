كيف هي العلاقة بين رئاسة الجمهورية وفرنجية.. ؟

21 مارس, 2018 - 10:03 صباحًا
كيف هي العلاقة بين رئاسة الجمهورية وفرنجية.. ؟

رأى الوزير السابق روني عريجي أن “التحالفات الانتخابية القائمة ظرفية، والقانون الحالي شبيه بالآلة الحاسبة، وهو يحثّ المرشحين على التحالف مع من يؤمن لهم الحاصل الانتخابي”، مشيرا الى أن “التحالفات ما قبل الانتخابات من الصعب أن تستمر الى ما بعدها”.

واعتبر عريجي، في حديث لـ”صوت لبنان (93.3)”، أن “انضمام رئيس حركة الاستقلال ميشال معوّض الى لائحة التيار الوطني الحر في زغرتا هو خيار سياسي”، وقال: “التنافس سيكون في صناديق الاقتراع وسنرى أين ستذهب خيارات الناس”.

وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر، قال عريجي إنها “شبه مقطوعة على الصعيد السياسي، لأن هناك نظرة مختلفة لمقاربة الأمور السياسية وممارسة السلطة”، لافتا الى أنه “لا علاقة متطورة بين رئاسة الجمهورية ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.

21 مارس, 2018

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