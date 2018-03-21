العرعور بعد زيار الأسد: الوضع في الغوطة “طيب”!

أشار الداعية والمعارض السوري عدنان العرعور، أمس الثلاثاء، إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية بات جيدا، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية السورية على الميليشيات المسلحة فيها.

وأوضح العرعور في تدوينة له عبر موقع تلغرام تحدث فيها عن الوضع في الغوطة، قائلا: «أبشر الشرفاء في كل مكان، بأن الوضع في الغوطة طيب، وأن صمودهم ما يزال يتحدى “جيوش إيران وروسيا والعصابة الحاكمة”».

وسخر النشطاء السوريون من حديث العرعور عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا بسخرية إن العرعور يقصد أن الوضع في الغوطة أصبح “طيب” بعد زيارة الرئيس بشار الأسد اليها ولقائه بالنازحين منها.

وسبق أن زار الرئيس السوري نازحي الغوطة وعناصر الجيش السوري المرابطون في الغوطة منتصف الاسبوع الجاري.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز