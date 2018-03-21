حالة الطقس في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة وجافة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يومي الخميس و الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة بالإضافة الى رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة ليل الجمعة/السبت، وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية احيانا.

– درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الارز من 8 الى 19 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و75 %.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة.

– الضغط الجوي 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:41 ساعة غروب الشمس:17:50