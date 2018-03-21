باسيل يتقدم بمشروع قانون “هام” للمرأة اللبنانية

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه “اعتبر منذ اليوم الاول ان مفهوم “اللبنانية” هو ما يجمعنا كلبنانيين”، قائلاً: “تقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين”.

ولفت، في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية، إلى أنه “بموجب واجباتي وصلاحياتي، اتقدم بمبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا انطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة”.

وتابع باسيل: “اتقدم كوزير خارجية ومنتشرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر عم ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني، ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول”.

وأوضح أنه “في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية، ما يدفعنا الى محاولة معالجتها”.

وشدد باسيل على أن “مقدمة دستورنا تحظر التوطين، والدولة متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ولهذا السبب ينبغي التنبه لموضوع التجنيس الجماعي”.