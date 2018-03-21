نيويورك تايمز تكشف تفاصيل صفقة قطرية إيرانية غيرت حياة أربع مدن سورية

ناولت صحيفة “نيويورك تايمز” ضمن تحقيق موسع لها تفاصيل تعرف لأول مرة حول ما بات يعرف باتفاق المدن الأربع (كفريا – الفوعة – الزبداني – مضايا).

(روبرت وورث) الصحفي في “نيويورك تايمز” قام بفك خيوط الصفقة عبر اللقاء بأحد الأمراء القطريين المطلق سراحهم والذي كشف لـ (وورث) كامل تفاصيل العملية من من لحظة وصول الأمراء ضمن رحلة الصيد إلى الأراضي العراقية إلى حين إطلاق سراحهم وعودتهم من مطار بغداد.

حدود للمعاملة الخاصة

في 15 نيسان من العام الماضي، وصلت مجموعة من الرجال القطريين إلى صالة الاستقبال V.I.P. من على متن رحلة جوية مسائية قادمة من عاصمة البلاد، الدوحة إلى بغداد. تقدم أحد الأشخاص، والذي عرف عن نفسه على أنه مبعوث حكومي رفيع المستوى، حيث أخبر مسؤولي المطار، أنه هو وزملاؤه الأربعة عشر، لا يريدون تفتيش أمتعتهم. القطريون جلبوا معهم 23 كيسا أسود، الأكياس كانت كلها متطابقة سوداء، حيث شكلت جزيرة من النايلون لدرجة أنها غطت جزءاً كبيراً من الأرضية الخشبية للصالة. كما كانت كبيرة، لدرجة أن الحمالين اضطروا إلى دحرجتها على الأرض حيث وصل وزن كل كيس إلى 45 كغ.

أصر العراقيون، بأدب، على ضرورة فحص جميع الحقائب، الأمر الذي صدم قائد الفريق القطري. تجمع القطريون لإجراء مناقشة هادئة ثم قاموا بعدد من المكالمات الهاتفية وفي نهاية المطاف، سمحوا بفحص الأكياس بدون فتحها.

كان كل كيس يحتوي على أكوام من مربعات من الطوب، ملفوفة بشريط أسود لم يستطيع الماسح الضوئي اختراقها. الأمر الذي اضطر مسؤولي الجمارك للسؤال عن محتوى هذه الأكياس، القطريون رفضوا طبعا البوح بالمحتوى. يصف (وورث) ما حدث بالمواجهة التي استمرت طوال الليل، في النهاية، استسلم القطريون الغاضبون واتجهوا إلى بغداد من دون أمتعتهم. في وقت لاحق، فتح العراقيون الأكياس ليكتشفوا أنها تحتوي مزيجا من الدولارات واليورو، بلغ نحو 360 مليون دولار.

360 مليون وأربع مدن

بعد نحو أسبوع، عاد القطريون على متن نفس الطائرة التي أتت بهم إلى العراق، بصحبتهم مجموعة جديدة من القطريين تضم أفراداً من عائلة آل ثاني الحاكمة، الذين كانوا مختطفين خلال رحلة صيد في جنوب العراق قبل 16 شهراً. بعد أن تركوا الأموال المحتجزة في المطار.

تجاوزت تكلفة الإفراج ما لا يقل عن 360 مليون دولار، لكن في نهاية المطاف يقول (وورث) إن النقد كان أقل أهمية من البعد السياسي للاتفاقية. التي شاركت بها طهران لاقتلاع سكان المدن الأربع، صفقة كانت ضربة لإدارة (ترامب) التي تسعى لتقليل النفوذ الإيراني وضربة أيضا، لآلاف السوريين الذين يتضورون جوعاً، لأن الاتفاق يعني طردهم إلى المنفى بظروف غامضة.

بداية الحكاية

في أواخر تشرين الثاني 2015، غادرت مجموعة كبيرة من الصيادين القطريين الدوحة في طابور من سيارات الدفع رباعي متجهة إلى الجنوب. حيث عبرت الحدود السعودية وجزءاً من الكويت لتصل إلى وجهتها، وهي الصحراء الجنوبية للعراق، على بعد 450 ميلاً من الدوحة. وتألفت المجموعة من عشرات الأشخاص، بما في ذلك الخدم، وأعضاء من الأسرة الحاكمة في قطر، آل ثاني، واحدة من أغنى السلالات على وجه الأرض، بحسب (وورث).

ومع سيطرة تنظيم داعش على الجزء الأكبر من الشمال والميليشيات غير المنضبطة المنتشرة في أماكن أخرى، لم يكن العراق مقصداً سياحياً مرغوبا فيه. لكن امتداد الأرض، الذي كان يخلو من الناس تقريباً، أصبح ملاذاً موسمياً لطير الحبارى. وعلى الرغم من احتمال التعرض للخطر، إلا أن القطريين لم يستطيعوا مقاومة فرصة الصيد هذه. وبالفعل فخلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كان الصيادون يتجولون في الصحراء مع حراسهم العراقيين المستأجرين، وكانوا يهبون أحياناً هدايا باهظة للبدو لضمان سلامتهم.

وبحلول 15 كانون الأول، وبينما كانوا على وشك العودة إلى ديارهم تم اختطافهم من قبل مجموعة من الرجال الذين يرتدون زياً عسكرياً وبصحبتهم عشرات السيارات الدفع الرباعي مع عربات تحوي رشاشات ثقيلة.

في البداية، اعتقدوا أنه هناك خلط، أو ربما زيارة الجيش العراقي لتحذيرهم من بعض المخاطر. لكن في غضون دقائق قليلة، دخل رجال يرتدون أقنعة سوداء ومسلحون إلى خيمة (أبو محمد) – شخصية من المختطفين اشترطت عدم الكشف عن اسمها للتحدث للصحفي – وبدأ واحد منهم بقراءة قائمة من الأسماء. بدا أنه يبحث عن أكبر عضو في أسرة آل ثاني.