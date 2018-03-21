بالأسماء.. تحالفات الساعات الأخيرة في كسروان

تتحضر كسروان – جبيل لمعركة انتخابية هي من الأكثر حماوةً على الإطلاق، انعكست فوضى في التحالفات وصوغ اللوائح.

وفي الوقت الذي استقر فيه التيار الوطني الحر بعد مد وجذر في لائحته على النائب السابق منصور البون ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود، ورجل الأعمال روجيه عازار، والعميد المتقاعد شامل روكز، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إندفكو نعمة افرام، تأتي في الجهة المقابلة لائحة القوات التي تخوض المعركة بمفردها مبدئياً، ولائحة تحالفية بين حزب الكتائب اللبنانية ــ النائب السابق فارس سعيد مع النائب السابق فريد هيكل الخازن.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن المفاوضات تعثّرت للمرة الثانية في تحالف الكتائب ــ سعيد ــ الخازن، وذلك بعد إصرار الأخير على ضم النائب جيلبرت زوين للائحة بهدف رفع حظوظها والحصول على حواصل أكبر وبالتالي مقاعد أكثر. وإصرار الكتائب في المقابل على رفض زوين على اعتبار أنها نائب التيار الوطني الحر في كسروان ولم تنفصل عنهم إلا قبل أيام، ما يعني أنها من صميم السلطة، وهذا ما لا يتطابق مع خطاب الكتائب الإصلاحي والداعي لمكافحة الفساد.

وبعد هذا التعثّر تكون الخيارات مفتوحة أمام واحد من ثلاثة: إما أن يذهب الكتائب للتحالف مع القوات ويبقى الخازن مع العائلات وسعيد. وإما أن نكون أما ثلاث لوائح منافسة للتيار وهي لائحة الكتائب وسعيد، لائحة الخازن والعائلات، ولائحة القوات.

والخيار الثالث أن يتحالف كل من الكتائب والقوات مع سعيد، ويبقى الخازن مع العائلات. وعاد بعض الوسطاء العاملين على خط تقريب القوات اللبنانية والكتائب فجرا في ضوء تعثر تفاهم الكتائب مع الخازن الى محاولة التسويق للائحة موحدة بين الكتائب والقوات مؤلفة من عضو مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين شوقي الدكاش (قوات)، والدكتور شاكر سلامة (كتائب)، وعضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو، والمرشحان أنطوان روك مهنا، وباتريسيا الياس (مستقلان)، وعن جبيل رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط، والنائب السابق فارس سعيد، والنائب السابق محمود عواد.

وتشير معلومات “ليبانون ديبايت” ان الخازن يعمل على اكمال لائحته في كسروان بعدما ضم اليها جوزف ابو شرف وجيلبيرت زوين ويوسف خليل، وأمهل حزب الكتائب حتى عصر اليوم لضم شاكر سلامه والا ملأ المقعد الخامس بمرشح حزب الوطنيين الاحرار زياد خليفة، وفي حال رفض الاحرار ترتفع حظوظ المرشح شربل عازار.