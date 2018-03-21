عصابة سرقة سيارات في بيروت وجبل لبنان بقبضة المعلومات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

بعد أن عادت وتكاثرت ظاهرة سرقة السيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وكان آخرها سرقة سيارة هيونداي توكسن من محلة الحازمية فجر ١٢/٠٣/٢٠١٨ ، وعثر عليها متدهورة في محلة جرود العاقورة.

على الاثر، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها وتحرياتها، وتمكنت من كشف هوية أفراد العصابة، وهم:

– ع. ا. ( مواليد عام 1998، سوري)

– م. ط. ( مواليد عام 1986، لبناني)

– م. م. ( مواليد عام 1989، لبناني)

– م. ع. ( مواليد عام 1990) وهو عريف فار من قوى الامن الداخلي .

بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٨ ونتيجة المتابعة، تم توقيف الاول في محلة كورنيش المزرعة وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٨، نفذت قوة من الشعبة كمين محكم في محلة طريق المطار، تمكنت في خلاله من توقيف الثاني والثالث على متن دراجة آلية تستخدم في عمليات السرقة.

وضبط بحوزتهما مسدسان حربيان، بطاقات مزورة، كمية من المخدرات، حقيبة تحتوي معدات لسرقة السيارات، قفازات، اقنعة ومبلغ مالي.

وفي عملية متزامنة بالتاريخ ذاته، تم توقيف الرابع في محلة جسر العاصي ـــــ الهرمل، على متن سيارة هيونداي توكسن مسروقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة السيارات، وانهم نفذوا 8 عمليات سرقة سيارات هيونداي توكسن من بيروت وجبل لبنان.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، وتم تسليم السيارة الى صاحبها، والعمل مستمر لتوقيف شركائهم.