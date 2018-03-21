نائب وزير الدفاع السوري في موسكو

21 مارس, 2018 - 12:32 مساءً المصدر: نوفوستي
نائب وزير الدفاع السوري في موسكو

أفادت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي بأن نائب وزير الدفاع محمود شوا سيشارك في المؤتمر الدولي للأمن الذي سيعقد في موسكو يومي 4 و5 من أبريل المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، إن الشوا سيشارك في المؤتمر للمرة الثانية وسيلقي كلمته أمام المشاركين، وذلك في الحضور الثاني له بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العام الماضي.

وتنظم وزارة الدفاع الروسية مؤتمر الأمن الدولي هذه السنة للمرة السابعة على التوالي، إذ يتصدر جدول أعمال المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب في سوريا.

وسيطلع الجانب الروسي الحضور على جزء من الخبرات المتراكمة لديه في مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد جهود القوات الجوية الفضائية الروسية في تطهير سوريا من “داعش”.

21 مارس, 2018

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