أنقرة ترد على بيان القاهرة حول عفرين السورية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها للبيان الذي أصدرته الخارجية المصرية حول عملية غصن الزيتون في عفرين شمال غربي سوريا.

ونفت الخارجية التركية ما ورد في البيان المصري، بأن عملية غصن الزيتون انتهكت حقوق المدنيين في عفرين، وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، وقالت إنها عارية من الصحة.

وأضاف الخارجية التركية: “بلادنا التي تأتي على رأس الدول المدافعة عن وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، ساهمت في حماية هذه الوحدة عبر مكافحة منظمة إرهابية انفصالية”.

وتابعت: “ادعاءات أن غصن الزيتون انتهكت حقوق المدنيين، وعمقت الأزمة الإنسانية في سوريا، عارية عن الصحة. العملية أنقذت المدنيين من سيطرة منظمة إرهابية، وفتحت الطريق أمام أمن واستقرار مستدامين في المنطقة”.

وأضافت: “من أجل أن تنجح مكافحة الإرهاب، لابد أن تتخذ جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي موقفا لا لبس فيه، وتمتنع عن التفرقة بين المنظمات الإرهابية”.

وأشارت إلى أن “المنتظر من مصر بدلا من دعم المنظمات الإرهابية، بذل جهود صادقة من أجل حل الصراع في سوريا”.

وكانت مصر أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا من انتهاكات لحقوق المدنيين السوريين هناك.

واعتبرت مصر أن الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.