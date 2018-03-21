البنك الدولي يمنح تركيا أموالا لتوفير فرص عمل للسوريين

21 مارس, 2018 - 1:10 مساءً المصدر: الاناضول
البنك الدولي يمنح تركيا أموالا لتوفير فرص عمل للسوريين

يعتزم البنك الدولي تقديم منحة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية بقيمة 55.7 مليون دولار كحد أقصى، من أجل توفير فرص عمل للاجئين السوريين والمواطنين الأتراك.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مبرمة بين الوزارة التركية والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، بشأن مشروع توفير فرص عمل للسوريين المصنفين ضمن الحماية المؤقتة بتركيا والمواطنين الأتراك.

وبموجب الاتفاقية المذكورة التي أُبرمت في 21 ديسمبر الماضي، سيقدم البنك الدولي منحة مالية لا تتجاوز 45 مليون و450 ألف يورو، إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

21 مارس, 2018

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