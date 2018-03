بالفيديو – نجمة سورية تنهار على الهواء بعد قصف قبر والدتها

بكاء #جيهان_عبد_العظيم بسبب قبر امها اللي نقصف بالحرب 😢💔 . . اولاً شي الله يرحمها و ثانياً طبعا هاد الفيديو قديم شوي بس لما شفتو حبيت نزلوا وقول لجيهان انو هي فعلا حبيبة القلب بحبها وبحب تمثيلها شتقنالها بالدراما الله يبعتلك ايام حلوة ويخليكي لاحبابك والله يجعلها اكبر المصايب ❤👍🏻👍🏻 . . #drama_hasson🎭 @jihan_abdulazim

A post shared by حً ـسًسًـوُنٌ 🎭 (@drama_hasson) on Mar 20, 2018 at 12:27pm PDT