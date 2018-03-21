بالفيديو – نجمة سورية تنهار على الهواء بعد قصف قبر والدتها

بمناسبة يوم الأم، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للفنانة السورية جيهان عبدالعظيم خلال حديثها عن اشتياقها لبلدها وقبر والدتها.

ويظهر في المقطع مدى حزن وتأثر الممثلة السورية من الحرب المستمرة في سوريا، ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء حين سألتها المذيعة عن أكثر ما تحن له في حلب لتردّ بدموعها: “قبر ماما لأنه انقصف، وصارلي خمس سنين ما بقدر أزورها”.

انتشر هذا المقطع بكثافة بين المستخدمين الذين تفاعلوا معه بشكل واسع، وعبروا عن حزنهم الشديد للحال الذي وصلت له البلاد، ومتأثرين من قصة عبدالعظيم الحزينة بمناسبة يوم الأم.

وكانت الفنانة الشابة كشفت خلال استضافتها ببرنامج “بوضوح” منذ سنتين أنها تفتقد “ريحة هوا بلدي، ولمة أهلي، الأمان، والأسواق القديمة اللي انحرقت، ما في حجر في بلدي ما وحشني”.